Россияне перечислили главные минусы самоизоляции

Не всем удается жить в гармонии

Роскачество выяснило, чего больше всего не хватает россиянам на самоизоляции.

На первом месте – нехватка живого общения. На нее пожаловались 56% респондентов. Часть из них (30%) считают, что гаджеты способны заменить живое общение, а 26% полагают, что нет.

Женщины страдают без общения больше, чем мужчины – 60% против 52%. Больше представительниц прекрасного пола на нехватку общения жалуются только подростки – 67%.

23% респондентов рассказали о трудностях в отношениях – не всем семьям в условиях самоизоляции удается жить дружно. У 44 % опрошенных не возникало никаких сложностей.

Подробнее с результатами социологического исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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