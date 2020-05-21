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В Совфеде решили внести ясность в понятие "самоизоляция"

09:19
  • четверг
  • 21 мая 2020

Должны быть установлены правила игры на будущее

В Совете Федерации предложили законодательно установить понятие "самоизоляция" и порядок такого режима. С инициативой выступил комитет по конституционному законодательству.

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Как заявила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, в новых условиях необходимо установить на будущее "правила игры". Они должны быть понятными и учитывающими все нюансы.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - заявила она агентству РИА Новости.

Ожидается, что понятие "самоизоляция" будет внесено в закон о  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С 30 марта по 12 мая в режиме самоизоляции жила фактически вся страна. В ряде регионов всех граждан обязали находиться дома из-за угрозы распространения коронавируса. Покидать жилище можно было в исключительных случаях. В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая, однако промышленные и строительные организации с 12 мая возобновили работу.

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