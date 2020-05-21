ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бежавшая к террористам Варвара Караулова вышла замуж

09:22
  • четверг
  • 21 мая 2020

Ее избранником стал юрист

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, которую в 2016 году отправили в колонию за попытку примкнуть к террористам, вышла замуж. 
"Выплакала много слез": Варвара Караулова о жизни после тюрьмы

Как пишет starhit.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, избранником Карауловой стал юрист - коллега того адвоката, который защищал девушку в суде. Мужчина старше Варвары, он исповедует иудаизм. 

Они познакомились несколько месяцев назад и старались не афишировать свои отношения. От пышной свадьбы отказались. На церемонию возлюбленные пришли вдвоем. 

Напомним, Варвару Караулову задержали в 2015 году в Стамбуле, когда она пыталась пересечь границу с Сирией. По словам девушки, она хотела попасть к возлюбленному, который оказался вербовщиком террористов. 

Караулову осудили на 4,5 года. В 2019 году ее выпустили из колонии условно-досрочно. На свободе она стала изучать юриспруденцию, менеджмент, а также испанский и корейский языки. Варвара приняла православие и стала регулярно ходить в церковь.

"За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слез. Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными", - признавалась Караулова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Варвара Караулова
Варвара Караулова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.