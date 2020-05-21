Бежавшая к террористам Варвара Караулова вышла замуж

Ее избранником стал юрист

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, которую в 2016 году отправили в колонию за попытку примкнуть к террористам, вышла замуж.

Как пишет starhit.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, избранником Карауловой стал юрист - коллега того адвоката, который защищал девушку в суде. Мужчина старше Варвары, он исповедует иудаизм.

Они познакомились несколько месяцев назад и старались не афишировать свои отношения. От пышной свадьбы отказались. На церемонию возлюбленные пришли вдвоем.

Напомним, Варвару Караулову задержали в 2015 году в Стамбуле, когда она пыталась пересечь границу с Сирией. По словам девушки, она хотела попасть к возлюбленному, который оказался вербовщиком террористов.

Караулову осудили на 4,5 года. В 2019 году ее выпустили из колонии условно-досрочно. На свободе она стала изучать юриспруденцию, менеджмент, а также испанский и корейский языки. Варвара приняла православие и стала регулярно ходить в церковь.

"За прошедшее время я многое переосмыслила, выплакав много слез. Я осознала, насколько важны семья и взаимоотношения с родными", - признавалась Караулова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"