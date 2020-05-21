ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп откажется от опасных для здоровья таблеток

09:27
  • четверг
  • 21 мая 2020

Президент США принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал, что откажется от приема таблеток гидроксихлорохина "через день или два".

Трамп потребовал от ВОЗ доказать свою независимость от Китая
Трамп подарил России 200 аппаратов ИВЛ
Хакеры опубликовали первую часть копромата на Трампа

Как пишет "Газета.Ru", о том, что лидер принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса, стало известно несколько дней назад. По словам Трампа, его решение одобрил врач.

Гидроксихлорохин – это противомалярийный препарат. Его эффективность при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может нанести организму человека серьезный вред.

Многие врачи и политики в США ранее подвергли критике Трампа за решение принимать таблетки гидроксихлорохина. Известно, что американский лидер пьет одну таблетку препарата в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.