Трамп откажется от опасных для здоровья таблеток

Президент США принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал, что откажется от приема таблеток гидроксихлорохина "через день или два".

Как пишет "Газета.Ru", о том, что лидер принимает противомалярийный препарат для профилактики коронавируса, стало известно несколько дней назад. По словам Трампа, его решение одобрил врач.

Гидроксихлорохин – это противомалярийный препарат. Его эффективность при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может нанести организму человека серьезный вред.

Многие врачи и политики в США ранее подвергли критике Трампа за решение принимать таблетки гидроксихлорохина. Известно, что американский лидер пьет одну таблетку препарата в день.

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