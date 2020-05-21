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В Москве от коронавируса вылечились более 40 тысяч пациентов

09:43
  • четверг
  • 21 мая 2020

За сутки выздоровели 3746 человек

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 3746 пациентов. Все они прошли тесты, которые подтвердили отсутствие у них COVID-19.

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Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего число людей, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, увеличилось до 40682 человек.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили необходимые рекомендации, пишет газета "Известия" со ссылкой на Ракову.

Зараженные COVID-19 проходят разное лечение. Один из вариантов – переливание плазмы крови с антителами на коронавирус уже выздоровевших пациентов. За сдачу иммунной плазмы власти назначили выплаты.

Ранее стало известно, что за сутки в столице скончались 68 пациентов с коронавирусом.

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