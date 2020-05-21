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Зеленский с женой отправили Трампу и Макрону необычные подарки

10:19
  • четверг
  • 21 мая 2020

Президент напомнил об украинском коде

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская подарили мировым лидерам и их женам традиционные украинские вышитые сорочки в честь Всемирного дня вышиванки.

Подарки получили президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон, президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп, президент Польши Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмина Гюльбаран, а также лидеры и первые леди других стран.

 

"Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Зеленские в сопроводительном письме.

21 мая на Украине отмечают День вышиванки. Идею акции "Всемирный день вышиванки" предложила студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк в 2006 году.

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