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В России за сутки выявили 8849 заболевших коронавирусом

10:41
  • четверг
  • 21 мая 2020

Скончались 127 человек

За минувшие сутки в России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 317554.

В Москве от коронавируса вылечились более 40 тысяч пациентов
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2913. В Подмосковье заболели еще 892 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 127 пациентов с коронавирусом. Из них 68 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 0000 человека.

Выздоровели от коронавируса 7289 человек. Общее число переболевших достигло 92681.

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