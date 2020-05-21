Допрос распространительницы фейка о масках сняли на видео

Женщина утверждала, что в Москве продают маски, предназначенные для раздачи бесплатно

Следственный комитет задержал распространителя фейка о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи. Им оказалась 38-летняя предпринимательница из столицы.

Женщина разместила в соцсетях видео, в котором утверждалось, что поступившие из Китая маски, якобы предназначенные для бесплатной раздачи жителям, продают в розничных магазинах. В СКР пояснили, что на самом деле на масках были указаны лишь сведения о сертификации товара.

В ходе допроса, видео которого публикует ТВЦ.RU, москвичка призналась в размещении ролика. В одном только TikTok его посмотрели больше ста тысяч человек. Женщина заверила, что уже удалила фейк.

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