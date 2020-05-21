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ФСБ показала видео задержания членов трансграничной наркогруппировки

10:31
  • четверг
  • 21 мая 2020

В ходе обысков у преступников изъяли более 48 килограммов героина

ФСБ опубликовала видео задержания и обысков у членов преступной группировки, которая занималась поставками высококонцентрированного афганского героина. Спецоперация по поимке наркодилеров проведена совместно с МВД.

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Как говорится в поступившем в ТВЦ.RU сообщении ЦОС ФСБ, в ходе обысков у членов трансграничной этнической преступной группировки изъято 48 килограммов героина. Пять человек арестовали, возбуждено семь уголовных дел.

В группировку входили граждане нескольких государств, а спецоперация проводилась в несколько этапов с февраля по май 2020 года.

В рамках первого этапа в феврале с поличным при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Московской области был задержан межрегиональный наркокурьер.

Затем на территории Калужской области был задержан один из активных участников российского звена преступной группировки.

На заключительном этапе операции в мае с поличным были задержаны организатор и активные участники преступной группы.

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