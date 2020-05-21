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Экс-супруг Лолиты попал в больницу

10:47
  • четверг
  • 21 мая 2020

Ему может потребоваться помощь пластического хирурга

Тренер по фитнесу Дмитрий Иванов, который недавно развелся с певицей Лолитой, попал в московскую больницу с тяжелыми травмами. 
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Как пишет starhit.ru, Иванов оказался в клинике несколько дней назад. Его госпитализировали ночью с многочисленными травмами. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. По некоторым данным, ему может потребоваться помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.  

Что произошло с экс-супругом Лолиты, неизвестно. По одной версии, он пострадал в результате ДТП, по другой - его избили во время потасовки. В больнице его навестила возлюбленная Ольга Кулиева. 

Представитель Дмитрия Иванова заявила порталу, что мужчина "с головой ушел в работу и тренировки и ближайшие несколько недель не планирует появляться на публике". 

30 апреля Иванов и Лолита официально развелись спустя девять лет совместной жизни. После расставания певица стала называть Иванова "альфонсом" и "кровососом". По словам звезды, он женился на ней в корыстных целях. Певица старше Иванова на 12 лет.

До встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство.

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