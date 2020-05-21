Громкий скандал разразился в США из-за вскрытия "Титаника"

Специалисты хотят найти главную ценность корабля

Американский суд разрешил компании по подъему затонувших кораблей разрезать обломки "Титаника", чтобы извлечь беспроводной телеграф фирмы Marconi, с помощью которого судно передавало сигналы бедствия.

Это произойдет впервые за 108 лет со дня катастрофы, в операции будут участвовать подводные роботы. Экспедиция начнется летом 2020 года, пишет The Washington Post.

Решение суда в штате Вирджиния вызвало массу критики среди защитников культурного наследия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) утверждает, что к "Титанику" нужно относиться как в могиле и уважать память погибших.

Другие полагают, что компания, которая собралась извлекать со дна телеграф, больше интересуется наживой и затонувшими драгоценностями пассажиров корабля, чем историческим артефактом.

10 апреля 1912 года британский трансатлантический пароход "Титаник" (на момент ввода в эксплуатацию - самое большое пассажирское судно в мире) отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа.

На четвертый день путешествия лайнер столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. Погибли 1496 человек, по большей части из-за того, что на корабле не оказалось достаточного количества спасательных шлюпок.

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