"Страшновато работать": пациенты обсерватора в Бурятии напали на медиков

Врачей забросали камнями и устроили за ними погоню в лесу

Резкий прирост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в этот раз принесла Республика Адыгея. В Майкопе по местной традиции на церемонию похорон собралось порядка 500 человек. Некоторые приехали из Краснодара. В результате заболел 151 житель, 35 из которых теперь в больнице. Узнав о случившемся, местный глава района подал в отставку. Контактировавших с заболевшими обязали пройти тест на COVID-19. Однако организовали это мероприятие почему-то с нарушением мер социального дистанцирования (см. видео).

- Вот так людей на центральном рынке в Майкопе обязали пройти тест на коронавирус. Прислали уведомление по системе. Люди собрались всей толпой.

В Бурятии на помощь врачам пришли полицейские. В посёлке Сотниково работников местного обсерватора забросали камнями и устроили за ними погоню в лесу. Выместить на медперсонале гнев таким образом решили пациенты, которые оказались недовольны условиями пребывания в стационаре и отношением к ним. Причиной нападения хулиганы называют жалобы санитарок на больных, вернувшихся из Китая.

- Оказывается, у нас есть пациенты ещё агрессивные. Начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко разно нас обзывать, материть. Ну, конечно, страшновато работать с ними.

Обстановка с коронавирусом заставила власти Иркутской области вводить масочный режим. Волонтёры бесплатно раздают повязки пенсионерам и малоимущим. Сейчас в регионе около 700 подтверждённых случаев.

А в Красноярском крае на карантине находятся более 800 вахтовиков с золотоносного месторождения в посёлке Еруда. Работники с подтверждённым диагнозом направлены в полевой лагерь, построенный военными. Мобильная клиника рассчитана и на тяжёлых пациентов. В распоряжении врачей необходимое оборудование, включая аппараты ИВЛ. В регионе также завершается строительство обсервационного лагеря на 2000 мест.

"Была поставлена задача в кратчайшие сроки построить лагерь на 1000 койкомест. В настоящее время лагерь развёрнут и готов к передаче в эксплуатацию. Но перед нами поступила ещё одна задача - увеличить лагерь ещё на 1000 койкомест. Данная работа выполнена практически на 80%", - сообщил Дмитрий Пятунин, начальник управления ресурсного обеспечения ЦВО.

Самая сложная ситуация остаётся в Дагестане. Доля тяжёлых больных в целом гораздо больше, чем по стране. В регион по поручению президента на помощь направлены силы МЧС. Но в целом в России динамика положительная, отмечают эксперты. Некоторые регионы уже ослабляют режим самоизоляции.

Власти Краснодарского края хоть и с осторожностью, но с 1 июня готовы открыть курортный сезон. Гостей уже ждет порядка 200 пансионатов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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