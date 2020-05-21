В Москве продолжается бесплатное массовое тестирование на антитела

Всего за неделю анализ сдали уже порядка 10 тысяч москвичей

Чтобы узнать реальное количество переболевших COVID-19, а также оперативно выявить тех, кто переносит вирус бессимптомно, в столице действует бесплатное тестирование на антитела. Всего за неделю анализ сдали уже порядка 10 тысяч москвичей. Процедура не занимает много времени.

ОРВИ - диагноз, который москвичке Оксане Терещенко поставили в начале весны, когда у неё и её домочадцев появились признаки острой респираторной инфекции. С тех пор девушку не оставляла мысль: а не был ли это тот самый COVID-19? Получив на днях приглашение в районную поликлинику сдать анализ на антитела, Оксана записалась на тестирование.

"Потому что многие говорят, переболели зимой или вот в начале весны. И мы как бы болели всей семьёй простудой. И на всякий случай хотим убедиться, что это было - простуда или нет", - рассказала она.

Бесплатное масштабное тестирование жителей столицы на вероятный иммунитет к коронавирусу началось на прошлой неделе. С тех пор исследование по новой программе прошли уже свыше 10 тысяч москвичей.

"Нашим жителям, каждый, кто прикреплен к московской поликлинике, приходит СМС: это случайная выборка, которая направлена на различные возрастные группы, которая позволит нам сделать популяционное исследование иммунитета к коронавирусу, то есть определенное такое сероэпидемиологическое исследование", - заявила главврач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

Исследование так называемого популяционного иммунитета населения к коронавирусу проводят на базе 30 столичных поликлиник методом ИФА. Это анализ крови на выявление у человека иммуноглобулинов G и M. Иммуноглобулин G, говоря простым языком, и есть те самые антитела, которые вырабатываются в организме в процессе выздоровления. А присутствие в крови иммуноглобулинов М указывает на то, что человек находится в активной фазе болезни или переносит инфекцию бессимптомно. Если иммуноглобулины М и G проявляются одновременно, то по их соотношению медики могут определить, на какой стадии болезни находится пациент.

"Достаточно много вывялятся бессимптомных носителей уже антител G, что говорит о том, что есть бессимптомные носители заболевания и инфекционного процесса", - сказала Кузенкова.

Тем не менее, медики утверждают: риск заразиться, пройдя на анализ, крайне мал. Промежуток записи между пациентами увеличили до 15 минут, что помогает избежать очередей, а поток посетителей разделили.

Желающих пройти тестирование в поликлинику приглашают через отдельный вход и отдельную лестницу. Всем входящим в обязательном порядке измеряют температуру, помогают обработать руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты.

Возвращаться в клинику за расшифровками тестов не нужно, они вместе с рекомендациями от врача приходят на электронную карту пациента в системе ЕМИАС. Социальный волонтёр Светлана Прокопенкова, посетившая тестирование в рядах первых приглашенных, результаты своих анализов уже получила. И хотя по всем показателям они оказались отрицательными, женщина огорчилась.

"Если честно, я расстроилась. Я очень надеялась, что я уже переболела, что у меня есть иммунитет к вирусу, что я более уже спокойно могу заниматься волонтёрской деятельностью. Ну и в принципе помочь людям - сдать донорскую кровь на плазму", - сказала волонтер Светлана Прокопенкова.

Уже доказано, что плазма, переболевших коронавирусной инфекцией, помогает пациентам с тяжелым течением заболевания. Благодаря масштабному тестированию медики надеются значительно увеличить объёмы донорской крови, которая сейчас в дефиците. Выявленных носителей инфекции возьмут под наблюдение и окажут необходимую помощь.

Татьяна Сидорова, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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