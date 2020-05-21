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Коронавирусом в мире заразились более 5 миллионов человек

11:47
  • четверг
  • 21 мая 2020

Умерших - 328 тысяч

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек. Умерших - 328 тысяч. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, где заражённых полтора миллиона.

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В Европе загорать и купаться с этой недели можно в Англии и Испании. Городские пляжи и парки открыли в Барселоне.

Тем временем сильнейший очаг пандемии разгорается в Латинской Америке. В Бразилии ежедневно выявляют до 20 тысяч инфицированных.

В Колумбии карантин продлён до июня. Ситуацию на улицах отслеживают дроны - беспилотники выявляют людей с высокой температурой и нарушителей карантина. А фабрики перешли на производство дешёвых и практичных одноразовых больничных коек из картона, которые легко трансформируются как в носилки, так и при необходимости в гробы.

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