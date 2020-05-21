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"Супруги на грани развода": что творится в отношениях США и Китая

11:48
  • четверг
  • 21 мая 2020

Распространение COVID-19 - лишь вершина айсберга недовольства Вашингтона

Китайско-американские отношения, которые и в докоронавирусную эпоху переживали, мягко говоря, не лучшие времена, во время пандемии и вовсе превратили два государства в склочных супругов на грани развода. Распространение COVID-19 - лишь вершина айсберга недовольства Вашингтона. Дональд Трамп заявил, что власти Поднебесной изо всех сил пытаются влезть в предвыборную кампанию в США. Этим открытием американский лидер поделился на своей любимой платформе общения с внешним миром - твитере.

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"Китай ведёт массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку. Чтобы можно было и дальше спокойно грабить Соединённые Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" – написал Трамп в соцсети.

Пресловутые русские хакеры, которые существовали в воображении некоторых заокеанских политиков, передали бразды правления таким же мифическим китайским. Складывается впечатление, что на данном этапе во всех бедах Вашингтон винит Пекин. В Белом доме в очередной раз заявили: власти Поднебесной специально ничего не делали для остановки распространения по планете коронавируса. То, что Соединённые Штаты сейчас на первом месте в мире по количеству инфицированных и уже давным-давно перегнали в этом вопросе Китай, администрация предпочитает игнорировать. Дональд Трамп заявляет: Китай все цифры придумал и специально занизил в разы.

"Вы действительно думаете, что Китай указал верные цифры? Вы правда так считаете? Я так не думаю. Это не так. Просто посмотрите на цифры. Статистику, которую они представили - она была слишком низкой! Я хочу сказать, что, глядя на картинку по телевизору, я видел у них явно больше проблем. Так что я не включаю Китай ни в какую мировую общую статистику. Те цифры, которые они указали - это неправда! И это очевидно!" – уверен американский лидер.

Впрочем, кому очевидно и что именно, Дональд Трамп не пояснил. К чему подробности и доказательства, если отработанная годами тактика "хайли-лайкли" никаких достоверных фактов не требует. Своему президенту вторит и госсекретарь. Более того, на брифинге с журналистами касается весьма спорной темы Тайваня, подчёркивая, что Вашингтон полностью поддерживает Тайбэй во всех начинаниях.

"Что касается темы Тайваня, я хочу поздравить президента Цай с ее инаугурацией.  Демократический процесс на Тайване превратился в модель для всего мира. Несмотря на большое давление извне, Тайвань продемонстрировал мудрость, чтобы дать людям голос и выбор", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В МИД Китая эту поздравительную речь уже прокомментировали, подчеркнув, что в мире есть один неделимый Китай, и остров Тайвань его неотъемлемая часть. А выступление госсекретаря противоречит совместным китайско-американским коммюнике. Пока политики заняты большой игрой на международной арене, китайские мультипликаторы выступили со своим ответом. Зрителям представили аниме-проект, где с Майком Помпео можно сыграть в честную игру. Мультфильм так и называется: "Тест на выявление правды". Конец нарисованной игры, по мнению создателей, проигрыш американской стороны.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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