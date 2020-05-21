Появилось видео крупного пожара на складе с пластмассой в Самаре

Тушение осложнялось отсутствием источников водоснабжения

Крупный пожар ликвидировали в четверг в Самаре на производственном предприятии. Пламенем была охвачена площадь почти в полторы тысячи квадратных метров.

В момент ЧП в помещении находились 80 человек, которые эвакуировались самостоятельно. Прибывшие спасатели больше четырёх часов боролись с огнём. Была угроза распространения пламени на соседнее здание. Тушение осложнялось отсутствием источников водоснабжения. Бойлеры приходилось подвозить. Кроме того, обрушилась кровля на площади в две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электропроводки.

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