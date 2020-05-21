ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео крупного пожара на складе с пластмассой в Самаре

11:49
  • четверг
  • 21 мая 2020

Тушение осложнялось отсутствием источников водоснабжения

Крупный пожар ликвидировали в четверг в Самаре на производственном предприятии. Пламенем была охвачена площадь почти в полторы тысячи квадратных метров.

В момент ЧП в помещении находились 80 человек, которые эвакуировались самостоятельно. Прибывшие спасатели больше четырёх часов боролись с огнём. Была угроза распространения пламени на соседнее здание. Тушение осложнялось отсутствием источников водоснабжения. Бойлеры приходилось подвозить. Кроме того, обрушилась кровля на площади в две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электропроводки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники пожарной службы МЧС на месте пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС на месте пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.