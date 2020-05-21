ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Алеппо началось восстановление уничтоженного боевиками ипподрома

11:53
  • четверг
  • 21 мая 2020

Во время войны террористы превратили спортивный комплекс в тренировочный лагерь

В освобождённых пригородах сирийского Алеппо идёт разминирование территорий. Сапёры работают в бывшем оплоте боевиков, населённом пункте Храйтан, где во время войны террористы захватили спортивный комплекс и превратили его в тренировочный лагерь.

Пригород Алеппо - Храйтан - совсем недавно оставался во власти боевиков. Этот населённый пункт до войны был известен в кругу коневодов. Здесь располагалась лучшая в Сирии школа верховой езды. Ипподром захватчики превратили в тренировочный лагерь.

"До войны это был лучший в стране комплекс. Здесь было все, что нужно и спортсменам, и лошадям. Мы только сейчас смогли попасть сюда. На восстановление школы потребуется несколько лет. И очень много денег", - заявил руководитель департамента спорта провинции Алеппо Маан Гаммун.

Но потеря манежа - лишь полбеды. Боевики забрали себе всех лошадей. И хорошо на этом заработали. Цена одного арабского скакуна начинается от 200 тысяч долларов. Всего в конюшне было 120 лошадей.

Энтузиасты конного спорта сейчас занимаются не в Храйтане, а на одном из заброшенных пустырей Алеппо.

- Я первый раз в жизни там села на коня, впервые упала с лошади. Вся моя жизнь прошла там. Когда к нам приезжали спортсмены из других стран, они восхищались нашим крытым манежем, где можно было заниматься круглый год.

Несмотря на все сложности, коневоды не теряют оптимизма. Тем более, что в конюшне уже подрастает новое племя. Породистых арабских скакунов можно узнать по специальному клейму на шее. Скоро начнутся интенсивные тренировки, а за ними, быть может, и серьезные соревнования. Вкус побед здесь - на уровне инстинкта.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
Конюшня в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.