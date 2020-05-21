Под Алеппо началось восстановление уничтоженного боевиками ипподрома

Во время войны террористы превратили спортивный комплекс в тренировочный лагерь

В освобождённых пригородах сирийского Алеппо идёт разминирование территорий. Сапёры работают в бывшем оплоте боевиков, населённом пункте Храйтан, где во время войны террористы захватили спортивный комплекс и превратили его в тренировочный лагерь.

Пригород Алеппо - Храйтан - совсем недавно оставался во власти боевиков. Этот населённый пункт до войны был известен в кругу коневодов. Здесь располагалась лучшая в Сирии школа верховой езды. Ипподром захватчики превратили в тренировочный лагерь.

"До войны это был лучший в стране комплекс. Здесь было все, что нужно и спортсменам, и лошадям. Мы только сейчас смогли попасть сюда. На восстановление школы потребуется несколько лет. И очень много денег", - заявил руководитель департамента спорта провинции Алеппо Маан Гаммун.

Но потеря манежа - лишь полбеды. Боевики забрали себе всех лошадей. И хорошо на этом заработали. Цена одного арабского скакуна начинается от 200 тысяч долларов. Всего в конюшне было 120 лошадей.

Энтузиасты конного спорта сейчас занимаются не в Храйтане, а на одном из заброшенных пустырей Алеппо.

- Я первый раз в жизни там села на коня, впервые упала с лошади. Вся моя жизнь прошла там. Когда к нам приезжали спортсмены из других стран, они восхищались нашим крытым манежем, где можно было заниматься круглый год.

Несмотря на все сложности, коневоды не теряют оптимизма. Тем более, что в конюшне уже подрастает новое племя. Породистых арабских скакунов можно узнать по специальному клейму на шее. Скоро начнутся интенсивные тренировки, а за ними, быть может, и серьезные соревнования. Вкус побед здесь - на уровне инстинкта.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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