"Дерзай, сочиняй, люби!": Орбакайте поздравила сына с 29-летием

Она направила ему свои "материнские флюиды"

Певица Кристина Орбакайте трогательно обратилась к сыну Никите, которому 21 мая исполнилось 29 лет.

Орбакайте выложила в Instagram фото с именинником, сделанное в день премьеры мюзикла "Чайка", где сыграл Никита Пресняков.

"Я устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются", - написала Кристина Орбакайте.

Друзья, коллеги и поклонники певицы присоединились к поздравлениям.

- Поздравляю, Кристи, тебя с днем рождения замечательного сына! - написал Максим Галкин.

- Великолепный сын! Достойный молодой человек, талантливый, умный, многогранный: артист, музыкант, актер, певец, режиссер... Браво, мамочка! - прокомментировала Анита Цой.

- Пусть у Никитоса все получится так, как он сам этого хочет! Отличный парень вырос.

- Прекрасная мама и замечательный сынок!

- Вы замечательная мама! У Вас отличные детки! Счастья Вашей семье!

Напомним, что Никита - сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего. Он снимается в кино и играет в музыкальной группе. В 2017 году он женился на Алене Красновой.

У Орбакайте также есть сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и дочь Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова.

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