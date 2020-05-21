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На Индию обрушился суперциклон (видео)

12:01
  • четверг
  • 21 мая 2020

Погибли больше 20 человек

Более двадцати человек стали жертвами мощного циклона "Амфан", который обрушился на побережье северо-восточной Индии и Республики Бангладеш. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ураганный ветер с дождём пришёл со стороны Бенгальского залива. Со скоростью 190 километров в час он крушил всё, что было на пути. Стихией уничтожены и повреждены тысячи домов, мосты и линии электропередачи. Автомобили и автобусы шторм бросал прямо на ветви с корнем вырванных деревьев.

Серьёзно пострадала столица Западной Бенгалии - город Калькутта. Доступ в ряд населённых пунктов осложнён наводнением и продолжающимися дождями.

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