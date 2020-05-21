Николь Кидман травмировалась на самоизоляции

Актриса стоически переносит боль и неудобства

Австралийско-американская актриса Николь Кидман сломала ногу на пробежке.

Несколько дней назад 52-летнюю Кидман заметили на концерте ее мужа, кантри-певца Кита Урбана, в медицинской маске и с гипсом на ноге.

Как выяснили СМИ, в начале апреля актриса вышла на пробежку в парк, не заметила вмятину на дороге и подвернула ногу. В больнице ей сказали, что это перелом лодыжки и поставили гипс.

Урбан с гордостью отметил, что его супруга справляется с неожиданной травмой гораздо лучше, чем это сделал бы он сам, передает USA Today.

Сейчас Кидман и Урбан сидят в самоизоляции в их доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы слетать к родственникам в Австралию.

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