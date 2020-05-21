В России предложили ввести уголовное наказание за "серые" зарплаты

Это должно помочь в восстановлении экономики

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за выплату сотрудникам "серой" зарплаты.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только для тех предприятий, чьи сотрудники получают "серую" зарплату в размере 100 тысяч рублей и больше.

По мнению Артамонова, жестко наказывать следует всех руководителей таких компаний, причем вне зависимости от суммы выплат.

Как пишет РИА Новости, свое предложение Анатолий Артамонов направил в общенациональный план действий по восстановлению российской экономики. Президент Владимир Путин велел подготовить такой план к 1 июня.

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