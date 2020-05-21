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В России предложили ввести уголовное наказание за "серые" зарплаты

11:53
  • четверг
  • 21 мая 2020

Это должно помочь в восстановлении экономики

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за выплату сотрудникам "серой" зарплаты. 
Более 40 тысяч москвичей получают повышенное пособие по безработице

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только для тех предприятий, чьи сотрудники получают "серую" зарплату в размере 100 тысяч рублей и больше. 

По мнению Артамонова, жестко наказывать следует всех руководителей таких компаний, причем вне зависимости от суммы выплат. 

Как пишет РИА Новости, свое предложение Анатолий Артамонов направил в общенациональный план действий по восстановлению российской экономики. Президент Владимир Путин велел подготовить такой план к 1 июня.

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