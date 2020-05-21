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Онлайн-фестиваль профориентации пройдет в Москве 23 мая

11:56
  • четверг
  • 21 мая 2020

Школьникам расскажут о востребованных профессиях

В Москве 23 мая пройдет онлайн-фестиваль профессиональной ориентации. Об этом сообщили в столичной мэрии.

На фестивале "PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии" расскажут о профориентации, стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным областям, а также о востребованных направлениях.

"Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

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