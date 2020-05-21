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Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкопомощи в столице

12:13
  • четверг
  • 21 мая 2020

Помощь оказывается в обычном режиме

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что онкопомощь в столице оказывается не в полном объеме. Там подчеркнули, что ни одна специализированная больница не была закрыта или перепрофилирована в период эпидемии.

"Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для ГОКБ №1. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары", - говорится в сообщении.

Кроме того, для пациентов с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому.

Многопрофильные онкологические центры организованы на базе шести крупнейших московских больниц. Они продолжают оказывать помощь в полном объеме и обычном режиме.

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