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"Оставит ни с чем": подробности брачного договора Гагариной и Исхакова

12:29
  • четверг
  • 21 мая 2020

Муж певицы зарабатывает в 100 раз меньше

Недвижимость и имущество, приобретенные певицей Полиной Гагариной до брака и в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, останутся за ней после развода.

Эту норму супруги закрепили в брачном договоре, поэтому после расставания Исхаков останется ни с чем, пишет газета "Комсомольская правда".

Издание напоминает, что до свадьбы исполнительница приобрела квартиру в Москве в районе метро "Маяковская" площадью 137 квадратных метров, куда она перевезла свою маму, мужа, дочку и сына от первого брака, а также загородный дом.

Гагарина входит в список самых богатых российских знаменитостей Forbes – за прошедший год она заработала 5,3 миллиона долларов (377 миллионов рублей). Издание отмечает, что муж певицы зарабатывает в 100 раз меньше – примерно 300-400 тысяч рублей в месяц.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились 9 сентября 2014 года, 26 апреля 2017 года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. 

Слухи о расставании певицы и фотографа появились 19 марта. СМИ пишут, что пара уже несколько месяцев не живет вместе. Никто из супругов новость еще не комментировал, но Исхаков опубликовал странный пост в Instagram.

Окружение артистки утверждает, что инициатором расставания стала именно Гагарина, причины разрыва пока неизвестны.

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