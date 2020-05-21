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"Молю Бога": депутат Оксана Пушкина показала фото из больничной палаты

12:33
  • четверг
  • 21 мая 2020

Парламентарий проходит лечение после заражения COVID-19

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая в настоящее время лечится в Центральной клинической больнице после заражения новой коронавирусной инфекцией, опубликовала фотографию из больничной палаты и призналась, что уже соскучилась по работе.

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"Десятый день (в больнице - прим. ред.). С утра - анализы и тесты. Я не первой была у процедурной сестры, судя по тележке с многочисленными пробирками. Попасть в вену в двух (!) перчатках, в запотевших очках и так-то не просто, а когда у пациента вены еле видны и исчезают при каждой попытке в них попасть, забор крови превращается в испытание. Для обеих сторон. Сестричка успокаивала меня. Я-её… Молю Бога, чтобы анализы мои были хорошими! Пора на работу..." – написала парламентарий в инстаграме.

Пушкина продолжает работать, находясь в больнице. В частности, она сообщила, что получила письмо на почту от медиков, которые жаловались на свое начальство.

Депутат ведет дневник своего лечения от COVID-19 в соцсетях. Ранее Пушкина рассказывала о влиянии коронавирусной инфекции на сердце. "Врачи зафиксировали две разновидности сердечных заболеваний, связанных с коронавирусом. Первая - с сердечной недостаточностью, когда сердечная мышца плохо качает кровь. Вторая — с аритмией, причиной которой называют побочные эффекты от лекарств, используемых для лечения от вируса. Но и на эту тему единого мнения у медиков пока нет", - заключила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oxana Pushkina (@opushkina) on

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