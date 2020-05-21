Медведев: пандемия изменила мир навсегда

Нужно адаптироваться под новые реалии

Пандемия коронавируса изменила человечество навсегда, теперь государствам нужно формировать новую модель поведения.

Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Глава государств и различных компаний придется потрудиться над созданием нового мирового порядка, передает ТАСС.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал он на конференции Startup Village LiveStream.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2. Спустя два месяца болезнь перекинулась на весь мир и охватила более 180 стран. По последним данным, в мире 5 014 943 случаев коронавируса, умерли 328 368 человек.

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