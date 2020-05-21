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Медведев: пандемия изменила мир навсегда

12:54
  • четверг
  • 21 мая 2020

Нужно адаптироваться под новые реалии

Пандемия коронавируса изменила человечество навсегда, теперь государствам нужно формировать новую модель поведения.

Такое мнение выразил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Глава государств и различных компаний придется потрудиться над созданием нового мирового порядка, передает ТАСС.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал он на конференции Startup Village LiveStream.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2. Спустя два месяца болезнь перекинулась на весь мир и охватила более 180 стран. По последним данным, в мире 5 014 943 случаев коронавируса, умерли 328 368 человек.

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