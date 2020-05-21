Стало известно, кто первый получит вакцину от коронавируса

Препарат появится к осени

Микробиолог рассказал, что российскую вакцину от коронавируса в первую очередь получат врачи и люди из группы риска. Препарат, по предварительной оценке специалиста, будет готов к осени 2020 года.

Такую информацию о работе над вакциной раскрыл руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. Он рассказал, что российские наработки не отстают от тех, что проходят на Западе.

"С вакцинами в России ситуация неплохая – наши разработки и векторные платформы для тестирования находятся на самом высоком мировом уровне. Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров, и я думаю, что к осени у нас появится препарат, который сможет, как минимум, защитить наиболее уязвимые группы риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры", – заявил Гущин (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса из бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей. Сейчас в России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 на 14 платформах.

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