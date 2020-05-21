"Мне тяжело говорить": экс-супруг Лолиты вышел на связь из больницы

Он попросил не беспокоиться за него

Тренер по фитнесу и сквошу Дмитрий Иванов, который попал в больницу с тяжелыми травмами, не смог объяснить причину своей госпитализации.

"Я не могу сейчас это комментировать, - цитирует Иванова teleprogramma.pro. - Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить".

По данным СМИ, Иванова доставили в столичную больницу ночью несколько дней назад. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Не исключено, что ему может потребоваться помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

Что произошло с экс-супругом Лолиты, неизвестно. По одной версии, он попал ДТП, по другой - его избили.

30 апреля Иванов и Лолита официально развелись спустя девять лет совместной жизни. После расставания певица стала называть Иванова "альфонсом" и "кровососом". По словам звезды, он женился на ней в корыстных целях. Певица старше Иванова на 12 лет.

До встречи с Лолитой фитнес-тренер из Белоруссии семь месяцев состоял в браке с ныне покойной москвичкой Ольгой, которая была старше его на 20 лет. Благодаря женитьбе Иванов получил российское гражданство.

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