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Победившая коронавирус Навка выписалась из клиники

13:16
  • четверг
  • 21 мая 2020

Ее супруг все еще лечится

Фигуристка Татьяна Навка, которая лежала в больнице с коронавирусной инфекцией, вылечилась и вернулась домой. 

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"Все хорошо, выписалась, все нормально - отрицательный тест. Так что все в порядке", - рассказала Навка Telegram-каналу Life Shot. 

Ее муж, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, еще находится в больнице. "Идет на поправку", - отметила Навка. 

О госпитализации Навки и Пескова стало известно 12 мая. По словам фигуристки, ее семья соблюдала режим самоизоляции, но супругу приходилось ездить на работу. "В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - предположила она. 

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