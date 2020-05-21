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Мишустин рассказал о поддержке автопрома и поторопил с выплатами медикам

13:26
  • четверг
  • 21 мая 2020

Оснований для задержек нет, заявил премьер

Российский автопром получит 25 миллиардов рублей от правительства. Из них 5 пойдут на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Видео с заседания правительства публикует ТВЦ.RU.

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Он отметил, что власти продолжают поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции.

Выделенные средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний, корпораций с государственным участием.

Мишустин также поручил каждый день докладывать ему о ситуации с выплатами надбавок медикам за работу с коронавирусными больными, подчеркнув, что оснований для задержек таких начислений нет.

"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей", - сказал он, отметив, что "все необходимые корректировки и разъяснения" были уже переданы в регионы.

Он напомнил, что для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата должна производиться по факту работы с больными с коронавирусом.

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