На Китай и Мексику обрушился коронавирусный град (фото)

Жители не хотят выходить из дома
В Китае и Мексике выпал крупный град, по своей форме похожий на коронавирус.
Природная аномалия была замечена в мексиканском штате Нуэво-Леон и в китайском городе Циндао.
Крупные льдинки с шипами так напугали местных жителей, что они не рискнули выйти из дома. Религиозные люди сочли град в форме коронавируса предостережением свыше, пишет интернет-портал "Дни.ру".
"Вчера Бог послал нам коронавирус в виде града, чтобы призвать нас остаться дома", - написала женщина, опубликовавшая фотографию в Twitter.
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