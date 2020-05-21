Депутат Мосгордумы рассказал об опасности жизни по соседству с борщевиком

Это растение стало настоящей бедой

В Москве начали косить борщевик. Это растение представляет серьезную угрозу здоровью людей.

Борщевик завезли в СССР как основу дешевого корма для скота. Однако поедавшие его коровы давали горькое молоко, а само растение начало агрессивно захватывать территорию, напомнил депутат Мосгордумы Александр Козлов. При этом сок борщевика очень опасен для человека. За 30 минут пребывания на солнце после контакта можно получить ожог 2-3 степени.

"Борщевик очень рано всходит и дает огромное количество семян с одного растения. И даже достаточно всего одному семечку попасть в землю, чтобы растение проросло. Он может выживать при температуре от -30 до +40 градусов", - сказал Козлов в интервью "Аргументам и фактам".

Бороться с ним сложно. Борщевик отличается высокой выносливостью. Для уничтожения этого вредителя используется не только покос, но и гербициды. Они не наносят вреда экологии, безопасны для людей и животных.

Депутат призвал местных жителей сообщать в управы об обнаружении новых всходов борщевика.

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