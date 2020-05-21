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Мусульмане Москвы отметят Ураза-байрам дома

13:34
  • четверг
  • 21 мая 2020

Массовые богослужения отменены

В Москве из-за ситуации с коронавирусом отменили массовые богослужения по случаю одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.  24 мая богослужения в мечетях пройдут без верующих.

Для их удобства в этот день будут организованы онлайн-трансляции из Московской Соборной мечети и других столичных мечетей. Посмотреть их можно в прямом эфире телеканалов, на сайтах религиозных организаций и в соцсетях. Лидеры мусульманской общины призвали верующих 24 мая остаться дома и соблюдать все эпидемиологические нормы.

"Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", - сказал председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов подчеркнул, что праздник не отменяется, но проходить он будет "в наших домах, в наших сердцах".

Ранее с призывом отметить Ураза-байрам дома к мусульманам обратился Владимир Путин. Президент попросил верующих отказаться от коллективных молитв и традиции собираться большими компаниями. 

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