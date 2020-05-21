15-летний сын актрисы Юлии Дробот погиб в гостях у бабушки

Его тело обнаружил брат

Сын актрисы Юлии Дробот и режиссера Романа Дробота погиб в ночь на 21 мая на востоке Москвы.

Как пишет mk.ru, юноша вместе с двоюродным братом гостил у бабушки. Перед сном он сказал брату, что пойдет покурить на балкон, и не вернулся. Когда родственник вышел на балкон, то увидел тело на земле.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть юноши. Подробности трагического инцидента выясняются.

Погибший учился в девятом классе, увлекался фехтованием и хотел работать в театре. Недавно сын Юлии Дробот получил тяжелую травму головы. Он заступился на улице за девушку, и хулиганы его избили. Школьника госпитализировали с переломом носа и сотрясением головного мозга.

Юлия Дробот сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Закрытая школа", "Поцелуи падших ангелов", "Умница, красавица", "Лапси".

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