"Безопасная столица": волонтеры продезинфицируют подъезды в Москве

Они обработают дверные ручки, домофоны и кнопки лифтов

Больше 100 тысяч московских подъездов продезинфицируют волонтёры в рамках проекта "Единой России", который получил название "Безопасная столица".

Активисты также оказывают помощь москвичам, которые не могут сами сходить в магазин. Добровольцы приносят продукты, товары первой необходимости.

Они обрабатывают дверные ручки, домофоны и кнопки лифтов. В период пандемии это поможет создать дополнительную защиту и сдержать распространение коронавирусной инфекции.

"Мы прекрасно понимаем, что подъезд, кнопки лифтов, кнопки домофонов - это всё места повышенной опасности. Отправляясь выполнять волонтёрскую помощь, активисты "Безопасной столицы" также проводят и дезинфекцию", - рассказал депутат Московской городской думы от "Единой России", сопредседатель общественного объединения "Безопасная столица" Кирилл Щитов.

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