К Юбилею Победы опубликован уникальный архив о начале Второй мировой

Многие из документов публикуются впервые

Более тысячи исторических документов из российских архивов оцифрованы и выложены в Сеть к Юбилею Победы. Большая часть из них рассекречены и публикуются впервые. Материалы относятся к периоду перед началом Второй мировой войны. И наглядно показывают: какие именно интересы преследовали европейские державы.

Тысяча семьсот документов. Советских и трофейных. Половина еще вчера была секретна. Это лишь часть архивных материалов о предыстории Второй мировой войны. Период с 1933 по 1939 годы. Почти в каждом листке - хроника заговоров, интриг и предательств.

"Это очень большой комплекс документов и материалов о том, как мир двигался к войне и что делало советское руководство, руководство других стран, чтобы ее избежать или наоборот - как нацисты - сделать все возможное, чтобы эта война наступила", - заявил Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Германского исторического института в Москве.

Программная речь Гитлера в 1933. Уже тогда он называл себя пророком и говорил, что спасет Германию и Европу от демократии и ненавистного ему марксизма. А в этом донесении, подлинно о том, что предлагал Британии для победы над коммунистами: "Проект содержит предложение Гитлера помочь английскому правительству в его борьбе с мировой большевистской опасностью… В случае войны против СССР, Германия может выставить экспедиционный корпус, численностью в два миллиона человек".

Тогда Форин-офис и премьер Джеймс Макдональд отнеслись к словам Гитлера вполне серьезно. Особенно на фоне заманчивых экономических перспектив.

"Особый проект предусматривает раздел русского рынка… следует ожидать скорого изменения политического положения России и… желательно заблаговременно разделить эту громадную область сбыта", - говорится в документах.

"Документы как раз показывают как росли аппетиты Гитлера, как Германия вооружалась, как она усиливалась, это происходило при попустительстве западных держав", - сказал Владимир Тарасов, директор Российского государственного военного архива.

Война еще только в теории. Но в Польше генералы во время застолий уже поднимали тосты за успешный альянс против Страны советов. Разведка Красной армии сообщала центру даже о таких мелочах.

Факты, добытые резидентурой, дипломатами, журналистами, проливают свет и на одну из самых спорных предвоенных историй. Секретный протокол к пакту Гитлера и маршала Юзефа Пилсудского. Согласно документу, Варшава гарантирует свободный проход немецким войскам, если начнет войну с Советским Союзом.

"В его подчинении по сути оказались все материальные, экономические и военные вооруженные ресурсы Европы, которые потом были задействованы на Восточном фронте", - сообщил Тарасов.

В аналитическом сборнике, подготовленном Ворошилову, содержится полный анализ политической ситуации в 1939 году. На примере Польши Берлин дает понять Франции, Венгрии, Румынии и даже Ирану и Афганистану, с кем надо дружить против СССР.

"Современная Германия представляет собой совершенно иную силу, чем Германия прошедших лет. Польша имеет только одну великую державу, к которой она может примкнуть – Германию", - говорится в опубликованных документах.

"Эти документы хорошо показывают вот тот уровень недоверия между правящими элитами в Европе, сюда мы включаем и Советский Союз, то есть это недоверие было всепоглощающим, оно проявляется практически в каждом дипломатическом документе", - рассказал Кудряшов.

В документах еще масса неизвестных деталей. Целый клубок интриг внутри верхушки Третьего рейха. Недовольство экспансией идей фашизма Муссолини и Франко простыми испанцами и итальянцами. Но исход противостояния тогда в любом случае был предрешён. И обо всем этом сегодня могут узнать люди в любом уголке мира. А чтобы не было сомнений в том, кто начал Вторую мировую и как к ней готовился, описание материалов сделано и на английском языке.

Тимур Абдуллаев, Егор Миронов. "ТВ Центр".

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