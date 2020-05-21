Путин наградил празднующего 65-летний юбилей Шойгу орденом

Министр обороны отмечен за заслуги перед Отечеством

Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе заседания правительства к главе Минобороны от имени всего кабинета с поздравлениями обратился Михаил Мишустин. Премьер отметил большой опыт и отличные управленческие навыки, которыми обладает Сергей Шойгу.

Ранее дочь Шойгу Ксения трогательно поздравила своего папу с днем рождения. В инстаграме она опубликовала совместное с министром селфи. На снимке Шойгу широко улыбается. На другую фотографию попал торт со свечками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"