Путин наградил празднующего 65-летний юбилей Шойгу орденом

Самый для меня близкий и важнейший человек! Ты - мой ориентир и гордость, лучший друг и мудрый советчик! Люблю когда ты улыбаешься!) С юбилеем, папуль! #папа #юбилей #65 #сергейшойгу

A post shared by Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu) on May 20, 2020 at 10:05pm PDT