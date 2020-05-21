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Путин наградил празднующего 65-летний юбилей Шойгу орденом

14:55
  • четверг
  • 21 мая 2020

Министр обороны отмечен за заслуги перед Отечеством

Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе заседания правительства к главе Минобороны от имени всего кабинета с поздравлениями обратился Михаил Мишустин. Премьер отметил большой опыт и отличные управленческие навыки, которыми обладает Сергей Шойгу.

Ранее дочь Шойгу Ксения трогательно поздравила своего папу с днем рождения. В инстаграме она опубликовала совместное с министром селфи. На снимке Шойгу широко улыбается. На другую фотографию попал торт со свечками.

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
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