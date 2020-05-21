Врач рассказал, как рост влияет на вероятность подхватить коронавирус

Дистанция в 2 метра не всегда является безопасной

Такое мнение выразил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Это связано с тем, что клетки вируса посредством воздушно-капельной передачи не летят вверх, а быстро оседают на поверхностях, рассказал он телеканалу "Москва 24".

"Частицы летят не вверх, а горизонтально. Далее падают на землю, на пол, если это происходит в помещении. Поэтому чисто физически капли не могут достигнуть полости носа, рта и слизистых оболочек высокого человека", - объяснил Викулов.

Кроме того, стоит учитывать, что вирус может распространяться не строго на два метра, а на 5-6 метров. Так распространяются любые респираторные заболевания и коронавирус не является исключением.

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