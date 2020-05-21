ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказал, как рост влияет на вероятность подхватить коронавирус

14:25
  • четверг
  • 21 мая 2020

Дистанция в 2 метра не всегда является безопасной

Такое мнение выразил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Это связано с тем, что клетки вируса посредством воздушно-капельной передачи не летят вверх, а быстро оседают на поверхностях, рассказал он телеканалу "Москва 24".

"Частицы летят не вверх, а горизонтально. Далее падают на землю, на пол, если это происходит в помещении. Поэтому чисто физически капли не могут достигнуть полости носа, рта и слизистых оболочек высокого человека", - объяснил Викулов.

Кроме того, стоит учитывать, что вирус может распространяться не строго на два метра, а на 5-6 метров. Так распространяются любые респираторные заболевания и коронавирус не является исключением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.