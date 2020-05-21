Путин отметил сложности в дистанционном обучении

Россияне получили уникальный опыт, заявил президент

Выпускники школ в этом году получат аттестаты без экзаменов, а единый госэкзамен будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание по ситуации в сфере образования.

При этом президент отметил, что ЕГЭ начнутся по всей стране с 29 июня. Школы должны помочь выпускникам качественно подготовиться к ним. Подводя итоги дистанционного обучения во время пандемии, глава государства подчеркнул, что система образования достойно справилась с этой задачей.

"Хотел бы поблагодарить школьников, студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку. Сказать самые добрые слова студентам, которые не только учились, но и принимали участие в волонтерских акциях, помогали людям пожилого возраста. Конечно, в дистанционке были и сложности, ведь такой практики не было вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных знаний. При необходимости выделить дополнительное время на повторение материала, закрыть пробелы, закрепить материал. Если сложности возникли, их нужно будет исправить. Мы все получили уникальный опыт, и он должен работать на качество, доступность образования", - сказал Путин.

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