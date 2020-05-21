Путин предложил начать сдачу ЕГЭ с 29 июня

Старт экзамена уже несколько раз переносили из-за пандемии

Президент России Владимир Путин предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня по всей стране.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня", - отметил глава государства.

Кроме того, власти должны предусмотреть дополнительный период для сдачи экзамена в течение года для тех, кто по в виду ряда обстоятельств не смог сдать со всеми.

"Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях, то есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года",- сказал Путин.

Школы, в свою очередь, обязаны помочь своим ученикам качественно подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме, пишет "Интерфакс".

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет организована с учетом дистанции 1,5 метра. Все пункты проведения будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Проведение самого массового экзамена по русскому языку разделят на два дня.

Свои аттестаты выпускники получат до 15 июня на основе текущих оценок, без учета экзаменов. Путин отметил, что такое решение является исключением и носит временный характер.

Это уже второй перенос старта ЕГЭ в этом году. Изначально экзамен был запланирован на 25 мая, но из-за пандемии его начало сдвинули на 8 июня. После 12 мая пошел разговор о еще одном переносе, в качестве альтернативы рассматривались июль и даже август.

Единый государственный экзамен в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы в 2020 году.

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