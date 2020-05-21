Путин отложил призыв в армию выпускников этого года

Позже пройдет и ЕГЭ

Осенний призыв в армию выпускников школ этого года будет отложен. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о ситуации в образовании в условиях коронавируса. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

"Мы уже договорились с министерством обороны", - сообщил он.

Путин также сообщил, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Все остальные школьники получат аттестаты без экзаменов.

Говоря о ситуации в образовании, глава государства заявил, что система достойно выдержала испытание "удаленкой". По его мнению, решение о переводе учебных заведений на дистанционный режим работы было трудным, но правильным. Серьезно возросла нагрузка на учителей, которым пришлось "на ходу" осваивать технологии онлайн-уроков.

"Для школьников это также был серьезный экзамен, испытание ответственности и самостоятельности, когда главная мотивация - это именно твое желание учиться. Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем, тем более что сейчас необходимо впитывать новые знания всю жизнь", - сказал Путин, поблагодарив школьников, студентов, родителей и педагогов за терпение и взаимную поддержку.

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