ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отложил призыв в армию выпускников этого года

14:31
  • четверг
  • 21 мая 2020

Позже пройдет и ЕГЭ

Осенний призыв в армию выпускников школ этого года будет отложен. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о ситуации в образовании в условиях коронавируса. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

"Мы уже договорились с министерством обороны", - сообщил он.

Путин также сообщил, что ЕГЭ в этом году начнется 29 июня. Его будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Все остальные школьники получат аттестаты без экзаменов.

Говоря о ситуации в образовании, глава государства заявил, что система достойно выдержала испытание "удаленкой". По его мнению, решение о переводе учебных заведений на дистанционный режим работы было трудным, но правильным. Серьезно возросла нагрузка на учителей, которым пришлось "на ходу" осваивать технологии онлайн-уроков.

"Для школьников это также был серьезный экзамен, испытание ответственности и самостоятельности, когда главная мотивация - это именно твое желание учиться. Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем, тем более что сейчас необходимо впитывать новые знания всю жизнь", - сказал Путин, поблагодарив школьников, студентов, родителей и педагогов за терпение и взаимную поддержку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.