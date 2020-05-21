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Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с антителами к COVID-19

14:59
  • четверг
  • 21 мая 2020

Гражданам рекомендуют минимизировать контакты

В департаменте здравоохранения опровергли сообщения СМИ об изоляции жителей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

"Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются. Тем не менее, такой результат теста говорит о том, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме", - говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что риск того, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать, остается.

"Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить, встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих.", - отметили в ведомстве.

По этой причине гражданам с антителами к COVID-19 рекомендуют временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера и решение о самоизоляции каждый человек принимает самостоятельно.

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