Девятиклассникам отменили выпускной экзамен

В Минпросвещения нашли компромисс

Министерство просвещения находит компромиссные варианты завершения учебного года в условиях введенных из-за коронавируса ограничений. В частности, выпускные экзамены для школьников девятых классов решено отменить.

"По поводу итоговой аттестации единственного государственного экзамена, здесь мы искали компромиссы… старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам", - сообщил на совещании с участием президента России Владимира Путина министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что государственная аттестация в 11 классах также пройдет по текущим оценкам.

Ранее на том же совещании Владимир Путин заявил, что не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях. Важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей, подчеркнул президент.

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