Умер олимпийский чемпион Александр Герасимов

О смерти спортсмена сообщил хоккейный клуб ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА сообщил о смерти легендарного спортсмена Александра Герасимова. Олимпийскому чемпиону был 61 год.

ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста, говорится на сайте клуба.

В составе сборной команды СССР Герасимов стал чемпионом мира в 1982 году, а также чемпионом зимних Олимпийских игр в Сараево в 1984 году. На Олимпиаде Герасимов сыграл семь матчей и забросил две шайбы.

В 1984 году Герасимову было присвоено звание заслуженного мастера спорта. После победы на Олимпиаде ему была вручена медаль "За трудовую доблесть".

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