Мир постковидного периода: как пандемия навсегда изменит нашу жизнь

Перемены неизбежны

Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось в XXI веке. Эту беду сравнивают со Второй мировой войной, Великой депрессией, терактом 11 сентября... Как и тогда, мы шокированы, как и тогда, мы с тревогой вглядываемся в будущее и понимаем - перемены неизбежны. Подобно другим эпохальным событиям, пандемия COVID-19 приведет к фундаментальному сдвигу в общественном укладе и мышлении людей. В материале ТВЦ.RU - приметы новой посткарантинной реальности, с которыми мы можем столкнуться в самое ближайшее время.

Гигиена превыше всего

Во многих странах уже начали постепенно смягчать ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Где-то разрешили гулять и заниматься спортом на улице, где-то открылись школы и книжные магазины. Однако расслабляться рано. Эффективную вакцину от коронавируса, как считают многие ученые, создадут не раньше, чем в 2021 году. К тому же существует риск второй волны эпидемии и превращения COVID-19 в сезонное заболевание. А это значит, что человечество должно сделать все возможное для того, чтобы предотвратить трагедию или хотя бы минимизировать возможные потери.

Для этого города по всему миру должны стать более гигиеничными. Если для жителей Восточной Азии ношение медицинской маски и перчаток давно считается нормой, то европейцам и американцам это в новинку. Еще совсем недавно человек в маске казался россиянам подозрительным фриком. Но уже сегодня маска и перчатки - это показатель сознательности и высокой социальной ответственности. Такое отношение к средствам индивидуальной защиты сохранится навсегда.

Более того, медицинская маска может стать такой же привычной деталью повседневного гардероба, как капюшон или шарф. Начнется массовое производство дизайнерских масок. Красочные рисунки, причудливые формы, символические надписи - уже сейчас видно, что многоразовые маски могут служить не только для защиты от бактерий, но и для самопрезентации и самовыражения. Будь в тренде - будь в маске!

После эпидемии COVID-19 здравомыслящие граждане начнут бережнее относиться к своему и чужому личному пространству. Метки для соблюдения социальной дистанции появятся во всех местах массового скопления людей. Это станет такой же необходимой частью городской среды, как, например, знаки для маломобильных и слабовидящих людей на дверях зданий. В некоторых помещениях, в том числе школах и офисах, функцию меток смогут выполнять ковры с узорами, создающие условные границы между партами или рабочими местами.

То же самое касается и перегородок всех мастей - пластиковых, деревянных или растительных. Они будут постепенно и ненавязчиво возникать в питейных заведениях и общественном транспорте. Раньше человек в маске, сидящий в пластиковом боксе, напоминал плененного Ганнибала Лектора, а сейчас так может выглядеть любой гражданин, обеспокоенный своим здоровьем.

Параллельно в кафе и ресторанах, театрах и кинотеатрах начнут увеличивать пространство между столиками и стульями. Для этого придется либо расширять помещения, либо ограничивать число посетителей, чтобы не допускать столпотворений. Заведения и организации, которые сумеют создать условия для социального дистанцирования, получат конкурентное преимущество. Люди будут отдавать предпочтение тем местам, где много воздуха и мало народа, где не нужно стоять в очередях и касаться друг друга локтями.

После пандемии COVID-19 граждане будут менее терпимо относиться к тем, кто пренебрегает общепринятыми нормами гигиены и создает угрозу распространения заболевания. Речь идет, в частности, о "чихунах" и "кашельщиках", которые ездят в метро без маски, зато с повышенной температурой. В посткризисном мире людям с признаками вирусного заболевания будет непросто попасть в общественное место. Останавливать их станут не столько косые взгляды сограждан, сколько камеры с тепловизорами, охранники с термометрами и наклейки на лоб для контроля температуры тела. За время борьбы с пандемией люди собрали богатый арсенал подобных инструментов. Кроме того, за зараженными людьми установят особый контроль: их перемещения и социальные контакты смогут отслеживать с помощью специальных приложений. Их сейчас разрабатывают и совершенствуют во многих странах Европы.

Само собой разумеется, что в посткарантинном мире резко сократится число объятий, поцелуев и рукопожатий. Физический контакт при приветствии станет пережитком прошлого - негигиеничным и невежливым.

Свободу офисному планктону!

По некоторым прогнозам, после пандемии коронавируса снизится количество людей, которые вынуждены ежедневно ездить в офис. К хорошему быстро привыкаешь. Благодаря "удаленке" появляются лишние свободные часы, отметаются расходы на поездки, сокращается число необязательных встреч, пропадают некоторые раздражающие и отвлекающие факторы, в том числе со стороны коллег. Удаленная работа устраивает многих специалистов. При условии, конечно, что они могут полноценно трудиться. И если начальство при этом не наблюдает падения их эффективности (и не прочь урезать расходы на содержание помещений), то возникает вопрос - зачем возвращаться к прежнему режиму работы?

"Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше и люди не будут ездить туда каждый день", - предсказывает автор "Черного лебедя" Нассим Талеб. С ним полностью согласен социолог Доменико Де Мази. По его словам, в Италии производительность труда в удаленном режиме выросла на 20% после начала пандемии.

Офисные пространства претерпят изменения вслед за ужесточением санитарных правил. Если верить оптимистично настроенным аналитикам, площади офисов расширятся, расстояние между рабочими местами увеличится, помещения оборудуют щитами из оргстекла или хотя бы метками для соблюдения дистанции в полтора метра. Помимо этого, изменится подход к вентиляции воздуха, освещению и уборке помещений.

В посткарантинной реальности исчезнут многочисленные командировки и совещания, особенно с большим количеством участников. Все это и долго, и дорого, и муторно. А как показала пандемия COVID-19, еще и опасно. Большинство переговоров и собеседований перейдет в онлайн-режим. Хранение документов, внутрикорпоративные коммуникации, постановка и отслеживание задач - все эти процессы, как уже давно известно, можно осуществлять, сидя в кофейне с ноутбуком. Что касается набора новых сотрудников, то специалистам высокотехнологичных отраслей еще проще будет устроиться на желанную работу, ведь для этого им не придется переезжать в другие города и страны.

Виртуальный гранит науки

Учебные заведения, как и офисы, не вымрут. Человек - существо социальное, поэтому лишать молодежь живого общения никто не собирается. Но эпидемия ускорит частичный переход к дистанционному образованию. Школьники и студенты будут дома слушать онлайн-лекции, а в учебном заведении закреплять и обмениваться полученными знаниями. Благодаря этому время обучения сократится примерно вдвое, дети смогут учиться у лучших умов со всего мира, стоимость образования снизится.

"Здесь есть риск понижения качества, но зато есть и потенциал сделать обучение более доступным для большего числа людей", - считает экономист Джеффри Сакс.

Сдачу экзаменов подстроят под новые реалии. Мы уже видим это на примере ЕГЭ. Как ожидается, абитуриенты будут сдавать экзамены в больших помещениях и немногочисленными группами, дабы избежать толкучки. Следующий шаг - это перевод ЕГЭ в онлайн-режим. Нужно лишь создать условия, при которых родители, грубо говоря, не смогут сидеть под столом у абитуриентов и подсказывать им на экзамене.

По мнению экспертов, после карантина во всем мире вырастет спрос на вирусологов, антикризисных консультантов, гуру по личным финансам и специалистов по диджитализации. Школьники и студенты отдадут предпочтения именно этим направлениям.

Благодаря многочисленным онлайн-курсам молодые люди смогут чаще менять специализацию и без особого труда повышать свои профессиональные навыки. В таких условиях потеряет актуальность сакраментальный вопрос: "Кем ты станешь, когда вырастешь?" Как утверждает гендиректор "Нетологии-групп" Максим Спиридонов, посткарантинная реальность позволит менять профессию до пяти раз на протяжении жизни.

Деньги пахнут

Пандемия COVID-19 изменит отношение людей к деньгам. Мир постепенно откажется от бумажных купюр и банковских карт, которые являются переносчиками бактерий и вирусов. Повсюду внедрят бесконтактную оплату телефоном, электронным браслетом и другими гаджетами. Кое-где покупателю будет достаточно лишь выбрать товар и выйти с ним из магазина - сумма покупки автоматически спишется с банковского счета благодаря специальному приложению.

Люди станут реже оплачивать покупки в общественных местах. Бурным цветом расцветет онлайн-шопинг в самом широком смысле этого слова. В интернете уже сейчас можно купить почти все - от косметики до квартиры. Ритейлеры обзаведутся виртуальными примерочными, риелторы станут проводить виртуальные экскурсии, а автодилеры - виртуальные тест-драйвы.

Развитие цифровых технологий обогатит виртуальную экономику. "Все большее количество людей, особенно новое поколение, будет уходить в онлайн-экономику. Я думаю, что вся история, связанная с крипотовалютами, будет набирать все больший оборот", - выразил мнение инвестор Ян Марчинский.

И еще один немаловажный момент. Пандемия коронавируса подорвала мировую экономику и пополнила армию бедняков. Кто-то лишился работы, кому-то урезали зарплату. После этого люди станут гораздо экономнее и надолго откажутся от спонтанных покупок, предпочитая делать накопления на черный день.

Технологии наступают

Коронавирус подхлестнул автоматизацию всех отраслей. Аналитики Ernst & Young выяснили, что свыше 40% компаний сейчас начали вкладывать большие средства в роботизацию и автоматизацию бизнеса. Со временем роботы будут трудиться на складах, фабриках, в парикмахерских, магазинах… Они начнут принимать заказы в ресторане, управлять такси или измерять температуру тела человека. Курьеров на велосипедах заменят дроны-доставщики, а дворников - роботы-стерилизаторы.

"История с вирусом наверняка продлится долго, и нужно будет тестировать людей, - заявил управляющий директор Top 3D Group Василий Киселев в разговоре о медицинской робототехнике. - Зачем подвергать риску медперсонал, когда опасные операции можно отдать роботом, как, например, это делается в военной промышленности, где есть роботы-минеры и саперы".

В посткризисном мире появится больше устройств с бесконтактными способами управления. Люди осознали, что прикосновение к разным поверхностям в разы повышает риск подцепить вирусное заболевание. Бытовая техника, транспортные средства и, скажем, лифты "научатся" выполнять команды человека по голосу или движению рук.

Все в онлайн

Как уже неоднократно говорилось выше, цифровизация в посткарантинном мире наберет небывалые обороты. Современные технологии позволят не только учиться и работать удаленно, но и лечиться, оформлять документы, получать выплаты и пособия, ходить на свидания и так далее.

"Пандемия, вероятно, ускорит цифровую революцию, все ее компоненты: связь 5G, роботизацию предприятий, технологии искусственного интеллекта и электронного правительства, цифровую торговлю и платежи", - говорит Джеффри Сакс.

Во время пандемии многим компаниям и учреждениям пришлось судорожно перестраиваться под новые цифровые реалии. С этой задачей справились не все. Но тем, кто выстоял в изменившихся обстоятельствах, удалось сделать жизнь людей проще и комфортнее.

"Несколько человек рассказали мне, что были поражены, обнаружив, как много можно сделать с помощью технологий, - рассказала глава консалтинговой компании Prescient Foresight Consultancy Эми Залман. - Можно провести слушания с участием судьи - не в зале суда. Можно обеспечить процесс документооборота и нотариально заверять документы без личного присутствия у нотариуса. Можно подписывать документы в электронной форме. Говорят, что всего за пару недель здесь все продвинулось на 50 лет вперед".

Хлеба и зрелищ

Коронавирус нанес мощный удар по индустрии развлечения. Участники и организаторы увеселительных мероприятий вынуждены были перейти в интернет. Поначалу казалось, будто актеров, музыкантов, певцов и других представителей творческих профессий постигла кара небесная, но вскоре стало очевидно, что индустрия досуга вполне может процветать и в онлайн-режиме.

Тренд на онлайн-зрелища укрепится. Нас перестанут удивлять мастер-классы в Instagram, спектакли в Zoom или концерты в сервисах для стриминга компьютерных игр. Некоторые люди вообще перестанут ходить на культурно-зрелищные мероприятия, довольствуясь онлайн-стримингом. В таких условиях звезды станут ближе к поклонникам, а начинающим артистам будет проще пробиться на сцену или экран.

Разумеется, офлайновые концерты и спектакли никто не отменит, но они постепенно приобретут элитарный оттенок. Так, например, некоторые знаменитые певцы станут выступать в основном перед узкой аудиторией - обеспеченной и преданной. Концерты будут проходить в помещениях, где не нарушаются санитарные нормы и созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

В некоторых кинотеатрах увеличится расстояние между креслами, а в некоторых введут ограничение на число зрителей. Участятся кинопоказы под открытым небом. Музейные и выставочные площадки расширят во избежание толкучек и длинных очередей.

Что касается питейных заведений, то они потеряют часть клиентов - тех, кто за время карантина привык заказывать готовую еду домой или раскрыл в себе кулинарный талант. Страх перед вирусами и нехватка лишних денег, конечно, тоже скажутся на загруженности кафе, баров и ресторанов. Некоторые граждане начнут чаще выбираться в гости к родным и друзьям, заменяя этим выходы в свет. А кто-то заделается завсегдатаем виртуальных баров, чтобы выпивать и общаться, сидя дома перед компьютером. Люди, которые продолжат посещать заведения общественного питания, будут требовательнее относиться к санитарным условиям и старательнее оберегать личные границы.

В посткарантинном мире вырастет интерес к киберспорту и компьютерным играм. Турниры по виртуальному футболу или онлайн-гонки "Формулы-1" будут собирать миллионы зрителей. Возникнет много виртуальных клубов и соревнований, участвовать в которых будут не только геймеры, но и обычные спортсмены-профессионалы. Развитие VR-технологий заметно ускорится, и мы сами не заметим, как воплотятся в жизнь идеи таких визионеров, как Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг.

Сдвиг по фазе

Длительное домоседство оказалось тяжелым испытанием для многих людей. Нехватка впечатлений, одиночество, оторванность от мира - минусы самоизоляции можно перечислять долго. Нет сомнений, что после карантина повысится спрос на услуги психологов. Кто-то захочет избавиться от депрессии, кто-то - наладить отношения со второй половинкой, а кто-то - побороть зависимость от видеоигр или сериалов.

Многие люди, устав от безделья и обжорства на карантине, начнут резко менять свои привычки. Одни побегут в спортзал или наймут онлайн-тренера по фитнесу, другие - перейдут на диетическое питание. Соскучившись по активной деятельности, мы будет хвататься за несколько дел одновременно, бежать сломя голову и пытаться всюду поспеть, что, кстати, чревато эмоциональным выгоранием.

"После выхода из этой ситуации увеличится количество психических заболеваний, скрытых или явных, - уверена клинический психолог Инна Драчева. - У некоторых поменяются жизненные установки. Какое-то время люди будут продолжать бояться инфекций, не будут верить информации. Будущее общества может развиваться по двум сценариям: по европейскому типу - отдаление друг от друга, уход в онлайн, или люди захотят больше общаться, начнут ценить живое общение. Россияне привыкли к встряскам разного рода, у нас, в отличие от Европы и Америки, есть иммунитет на разного рода кризисы. И мы всегда справлялись с ними вместе. Поэтому, думаю, мы пойдем по второму сценарию".

Переезды, перелеты

В новой посткарантинной реальности люди захотят чаще бывать на природе. Многие временно переедут в сельскую местность, где ниже риск заразиться. Обеспеченные граждане купят загородную недвижимость на случай повторения пандемии. Нассим Талеб уверен, что такая тенденция рано или поздно убьет мегаполисы, однако большинство экспертов высказываются осторожнее: грядет дачный бум, а массовый отказ от квартир в городах маловероятен.

Плохая новость для туристической отрасли. После пандемии COVID-19 граждане станут реже путешествовать. Во-первых, скажется финансовый кризис, а во-вторых - страх перед заразными болезнями.

"Думаю, что может повториться ситуация, возникшая после терактов 11 сентября: многие мои знакомые начали болезненно относиться к авиаперелетам, они старались и стараются не пользоваться самолетами. Возможно, мы увидим, что некоторые будут отказываться от путешествий из страха заразиться, даже если будет известно, что особого риска нет", - рассказал писатель-фантаст Кори Доктороу.

В целях экономии любители путешествовать будут уезжать недалеко и ненадолго. Это создаст хорошие условия для развития внутреннего туризма. Осторожные туристы станут охотнее путешествовать по стране на личном авто и поездах с индивидуальными купе. Авиакомпании лишатся части клиентов, хоть и скорректируют правила перевозок - не будут допускать на борт больных, увеличат пространства между сиденьями, сократят число пассажиров и ужесточат требования к гигиене.

Дети будущего

Есть версия, что дети, рожденные и воспитанные в эпоху коронавируса, будут по-особому мыслить и вести себя. На мир они станут смотреть с некоторой опаской. Живое общение им покажется чудесным даром, которым можно и нужно наслаждаться, но которого они в любую минуту могут лишиться. Им не захочется много путешествовать или заниматься экстремальными видами спорта, подвергая себя лишней опасности. Круг своего общения они сведут к минимуму, а физическую близость с другими людьми ограничат.

Коронавирусный мир глазами ребенка. Рисунок Саввы Прокофьева специально для TVC.RU.

"Когда вы обнимаете и целуете кого-то, тесно взаимодействуете с кем-то, это представляет определенные риски для здоровья, - сказал специалист по информатике и искусственному интеллекту Джерри Каплан. - Так что, думаю, они [поколение эпохи коронавируса] будут гораздо осторожней вести себя при любых социальных контактах или во время физической близости. И это останется с ними до конца их жизней".

Источники:

1 Автор "Черного лебедя" предсказал "смерть мегаполисов" после коронавируса

2 Жизнь после COVID

3 Как будет меняться онлайн-образование в условиях пандемии

4 Эксперт предсказал расцвет виртуальной экономики после пандемии

5 Только без рук: как в России строят роботов для борьбы с коронавирусом

6 Жизнь после пандемии: как изменится человечество?

7 "Эпидемия уйдет, а семья?". Психолог о том, как сохранить добрые отношения

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"