Попова разрешила детям отдыхать без масок

Контроль за состоянием здоровья в лагерях будет усилен

Масочный режим не распространится на детские оздоровительные учреждения. Ребятам, которые отправятся летом в лагеря, можно будет отдыхать без масок и перчаток.

"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным",- заявила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора выступила на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции. Попова пояснила, что соблюдать меры социальной дистанции детям все же придется. И в целом контроль за состоянием здоровья отдыхающих будет усилен, передает ТАСС.

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