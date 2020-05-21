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США безвозмездно передали Москве свои аппараты ИВЛ

15:41
  • четверг
  • 21 мая 2020

Первые 50 аппаратов прибудут 21 мая

США безвозмездно передали Москве аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве.

Госдепартамент США намерен передать на безвозмездной основе свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико- хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

Запланирована передача 200 штук. Первые 50 ИВЛ, изготовленные компанией Vyaire Medical, уже находятся в пути и прибудут в Москву 21 мая, передает ТАСС. Оставшиеся 150 прибудут в течение месяца.

Общая стоимость самих аппаратов, их доставки и сопутствующих компонентов составит 4,7 миллиона долларов.

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