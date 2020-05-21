Путин взял под личный контроль выполнение мер по поддержке образования

Президент призвал помогать тем, кто затрудняется с оплатой за обучение

Владимир Путин потребовал не "задирать" цены на обучение в вузах из-за ситуации с пандемией коронавируса. Президент призвал, напротив, помогать тем, у кого возникают трудности с оплатой образования. Обстоятельства, в которых оказался каждый отдельный студент, надо оценивать индивидуально.

"Прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования. Предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики, это позволит изменить ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение", - заявил Путин. Президент поручил участникам совещания по ситуации в системе образования проработать вопрос снижения ставок по образовательным кредитам до 3%.

Еще одно поручение главы государства касается закона, разрешающего студентам работать в школе. Президент подчеркнул, что его следует принять в июне, чтобы студенты уже этим летом смогли принять участие в организации отдыха детей. Путин потребовал выполнить все меры по поддержке образования в полном объеме, российский лидер намерен лично это проконтролировать.

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