Путин потребовал не "задирать" цены на обучение в вузах

Президент отметил необходимость обеспечить доступность бесплатного высшего образования

Президент призвал регионы с учетом мнения профильных служб быстро и продуманно определить сроки открытия детских летних учреждений. Глава государства подчеркнул важность соблюдения всех санитарных требований для безопасности школьников как во время отдыха в лагерях, так и при сдаче единого госэкзамена, передает "ТВ Центр".

Отдельно Владимир Путин остановился на необходимости обеспечить доступность бесплатного высшего образования и предложил уже в этом году выделить дополнительные бюджетные места в вузах. Также президент предостерег от завышения цен на обучение на фоне пандемии.

"Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования, предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие заключению договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики. Это позволит изменить ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение", - отметил Путин.

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