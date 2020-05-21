Суд в Киеве обязал генпрокурора начать расследование против Байдена

В игре с максимальными политическими ставками ясную позицию придётся занять действующему президенту Зеленскому

Вмешательство бывшего вице-президента США Джо Байдена во внутренние дела Украины превращается в новое уголовное дело. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру расследовать обстоятельства увольнения экс-прокурора Виктора Шокина. А за этим наверняка потянутся и другие уголовные дела, основания для которых были обнародованы в виде записей переговоров Порошенко и Байдена.

Высокопоставленные украинские чиновники получили сигнал из Вашингтона о том, что заявления Зеленского по поводу опубликованных аудиозаписей разговоров Порошенко и Байдена крайне опасны. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщили новостной портал "Европейская правда":

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано".

Вмешательством в президентскую предвыборную кампанию в США, по всей видимости, в госдепе назвали слова Зеленского о том, что в генпрокуратуре Украины завели дело на основе опубликованных записей телефонных разговоров Порошенко и кандидата на пост главы Белого Дома Джо Байдена. Из них следует, что Петр Алексеевич во время своего президентства получал он него недвусмысленные распоряжения по поводу ключевых назначений в стране. Именно тогда был снят с должности генпрокурор Шокин, который напал на коррупционный след ведущий к сыну Байдена.

Противники Трампа, которых хватает во всех государственных структурах США, стремятся дело замять. Об этом говорят последние звонки из госдепа. Сторонники Байдена утверждают, что скандальные аудиозаписи нечего не доказывают. А Петр Порошенко, которого могут обвинить в госизмене, и вовсе утверждает, что они сфабрикованы.

Тяжело сейчас приходится и Владимиру Зеленскому, от решений которого, по стечению обстоятельств, во многом зависят результаты американских выборов, и как следствие - собственное политическое будущее.

"Он сейчас поддержит, допустим, Трампа и проведет это расследование, а Трамп возьмет и проиграет выборы, такое возможно. Ему это простят - никогда. А если Зеленский сейчас попытается саботировать расследование, а Трамп побеждает?" – задается вопросом политолог Игорь Шишкин.

Зеленский предпочитает отмалчиваться и четкой позиции не занимает. И при любом удобном случае намекает, что у него, в отличие от предшественника, с "западом" сложились отношения не "начальник - подчиненный", а дружеские. Сегодня на Украине отмечают "день вышиванки". Сорочку, украшенную орнаментом, Зеленский отправил в подарок и Дональду Трампу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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